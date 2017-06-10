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    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

    ١٠.٠٦.٢٠١٧ [١١:٠٢]

    باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 45.83 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.19 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 48.30 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.44 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
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