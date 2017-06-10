    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انعقاد ملتقى تجاري أذربيجاني بولندي بوارسو

    ١٠.٠٦.٢٠١٧ [١٢:٢٣]

    باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    سيعقد ملتقى تجاري أذربيجاني بولندي في 27 يونيو / حزيران في العاصمة البولندية وارسو.

    أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن صندوق ترويج التصدير والاستثمارات في أذربيجان (أذبرومو) انه من المقرر أن تنظم الاجتماعات الثنائية لتوسيع العلاقات التجارية مع رجال الأعمال في بولندا في إطار الملتقى.

    AZERTAG.AZ :انعقاد ملتقى تجاري أذربيجاني بولندي بوارسو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٤١]
    لجنة الأسرة والمرأة تعلن حجم الوزن الصافي لسيدات الأعمال لمطلع العام الحالي
    ٢٢.٠٤.٢٠١٧ [١٤:٥‎٦]
    باكو تستضيف ملتقى الأعمال الأذربيجاني العربي في أكتوبر
    ١٧.٠٤.٢٠١٧ [١٧:٤١]
    السفير الامريكي السابق: تطبيق نظام اعادة ضريبة القيمة المضافة في مهرجان باكو للتسوق فكرة ممتازة
    ٠٣.٠٤.٢٠١٧ [١٨:٥‎٦]
    باكو تستضيف ملتقى الاعمال الاذربيجاني الإستوني
    انعقاد ملتقى تجاري أذربيجاني بولندي بوارسو