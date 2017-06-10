انعقاد ملتقى تجاري أذربيجاني بولندي بوارسو
AzerTAg.az
١٠.٠٦.٢٠١٧ [١٢:٢٣]
باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
سيعقد ملتقى تجاري أذربيجاني بولندي في 27 يونيو / حزيران في العاصمة البولندية وارسو.
أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن صندوق ترويج التصدير والاستثمارات في أذربيجان (أذبرومو) انه من المقرر أن تنظم الاجتماعات الثنائية لتوسيع العلاقات التجارية مع رجال الأعمال في بولندا في إطار الملتقى.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٤١]
٢٢.٠٤.٢٠١٧ [١٤:٥٦]
١٧.٠٤.٢٠١٧ [١٧:٤١]
٠٣.٠٤.٢٠١٧ [١٨:٥٦]
١٠.٠٦.٢٠١٧ [١١:٥٢]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:٠٨]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٥٩]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٥٥]
١٠.٠٦.٢٠١٧ [١٢:٢٣]
١٠.٠٦.٢٠١٧ [١١:٠٢]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٥٠]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:٢٩]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٣٣]
٠٧.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٣٦]
٠١.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٤٢]
٠٤.٠٥.٢٠١٧ [١٦:٠٦]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٠٤]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٤١]
٣١.٠٥.٢٠١٧ [٢١:٣٨]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٢٦]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٥:٠١]
٢٤.٠٥.٢٠١٧ [١٨:١٨]
١١.٠٥.٢٠١٧ [٢٠:٥٣]
٢٨.٠٢.٢٠١٧ [١٧:٤٦]
١٦.٠٢.٢٠١٧ [٢٠:٢٣]
١٣.٠٢.٢٠١٧ [٢١:٠٦]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٠٥]
٠٥.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٢٧]
٠٥.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٤٦]
٠٣.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٠٥]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٣٥]
٠٧.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٠١]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٤٢]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٠٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك