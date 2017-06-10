انعقاد ملتقى تجاري أذربيجاني بولندي بوارسو

باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سيعقد ملتقى تجاري أذربيجاني بولندي في 27 يونيو / حزيران في العاصمة البولندية وارسو.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن صندوق ترويج التصدير والاستثمارات في أذربيجان (أذبرومو) انه من المقرر أن تنظم الاجتماعات الثنائية لتوسيع العلاقات التجارية مع رجال الأعمال في بولندا في إطار الملتقى.