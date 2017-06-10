بدء تدارك شرانق دودة القز في قازاخ

قازاخ، 10 يونيو، أذرتاج

مزارعو التوت ومربي ديدان الحرير ناشطون في محافظة قازاخ منذ سنة حيث حصلوا على محصول أكثر مما كان في العام الماضي.

وقال مربي ديدان الحرير نظامي علييف لمراسل أذرتاج "إنني أخذت هذا العام 55 جرام من ديدان الحرير وقد سلمت حتى الآن 220 كغ من شرانق دودة القز واعتقد ان احصل على أرباح كافية تستحق الجهد والعناء".

ويسلمون شرانق دودة القز إلى ممثلي شركة "شاكي ايبك" لإنتاج الحرير في الواقع حيث ان موظفي الشركة يتجولون في المحافظة للاستلام محاصيل الحرير بعد الكيل والتسجيل ودفع الأجرة.

وذكر حامد بناهوف رئيس إدارة الزراعة بمحافظة قازاخ ان "مجال تربية ديدان الحرير مربح جدا وتدفع 5 ماناتات كإعانة مالية لكل كيلوغرام من المحصول المسلم بالإضافة إلى دفع شركة "شاكي ايبك" 4 ماناتات لكل كغ للمربين الأمر الذي يفيد ان كل كغ من الشرانق يستلم مقابل 9 ماناتات وهذا طبعا يزيد من اهتمام وانتباه المزارعين والسكان."

ويذكر ان الشركة تتطلع إلى استلام ما لا يقل عن 5 أطنان هذا الموسم في محافظة قازاخ.