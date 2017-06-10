إلغاء 200 رحلة جوية بسبب سوء الأحوال الجوية في شنغهاي

باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم إلغاء 200 رحلة جوية في مطاري مدينة شنغهاي الصينية بسبب سوء الأحوال الجوية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة "Shanghai Daily" للأنباء أن الأمطار الغزيرة قد سببت تعليق جزئي للرحلات الجوية في المطارين الدوليين للمدينة. جاء في الانباء أن 101 رحلة جوية دولية و92 رحلة داخلية من بين الرحلات الملغاة. كما تتأخر 64 رحلة جوية.

يمكن أن يتراجع عدد الرحلات في كلا المطارين إلى 50 في المائة بسبب إلغاء وتأخير الرحلات.