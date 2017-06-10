باكستان تواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر

باكو، 10 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

أعلنت الحكومة الباكستانية أنها ستواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر.

أفادت وكالة أذرتاج أن وزير النفط والموارد الطبيعية الباكستاني شاهد خاكان عباسي قال بأن بلاده ستبقى ملتزمة للاتفاق الذي وقع في العام الماضي بين باكستان وقطر على استيراد الغاز الطبيعي المسال بقدر 1 مليار دولار. سيعمل الاتفاق حتى عام 2031. وقال ان باكستان تواصل تعاونها مع قطر اذ ان منظمة الأمم المتحدة لم تفرض أي قيود في هذا الشأن.

يذكر أنه تستمر الأزمة بين الدوحة والدول العربية الأخرى.

وأعلنت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر متهمة إياها بدعم المنظمات الإرهابية.

وانضمت اليمن وليبيا إلى القرار الذي اتخذه عدد من الدول العربية ضد دولة قطر.