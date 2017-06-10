تمويل أعمال بناء طرق برية في محافظة اغصطفا

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في العاشر من يونيو قرارا جمهوريا بشأن بناء الطرق البرية الواصلة مدينة اغصطفا وقصبة كوتشأصغر بمحافظة أغصطفا.

وأفادت مراسلة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 4.8 ملايين مانات / أربعة ملايين وثمانمائة ألف مانات / من الأموال المخصصة لبناء وإصلاح الطرق البرية في تقسيم نفقات التمويل الاستثماري الحكومي المقضي عليه في ميزانية الدولة لعام 2017م إلى شركة "اذر أوْتو يُول" بغية الشروع في أعمال الإنشاء في الطرق البرية المذكورة التي تربط بين 5 مناطق سكنية يقطنها 18 ألف نسمة.