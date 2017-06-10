حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

سجلت وزارة الداخلية الأذربيجانية بالجمهورية 85 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم الكشف عن ملابسات 21 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت كذلك عن توقيف 24 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا وأحيلوا إلى الجهات المعنية.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت وقوع 5 حوادث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 3 وإصابة 4 آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها وزارة الداخلية الأذربيجانية عن 7 وقائع متعلق بالمخدرات وواقع بشأن حيازة غير مشروعة للأسلحة والمعدات العسكرية.

وألقي القبض على 26 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.