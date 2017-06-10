باكو، 10 يونيو، أذرتاج انتهى الشوط الأول من مباراة تقام حاليا في باكو العاصمة بين منتخبي أذربيجان وإيرلندا الشمالية ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018م. -*-*-*-*-*-*- 20.04 انطلقت مباراة أذربيجان وإيرلندا الشمالية ضمن مرحلة تصفيات كأس العالم لكرة القدم بملعب الجمهورية باسم توفيق بهراموف بالعاصمة باكو. وأفاد مراسل أذرتاج ان المباراة يديره طاقم الحكام الإسباني خاوير استرادا ومساعدة مارتينيز وسوبرينو وهرناندز رابعا. يذكر ان المنتخب الأذربيجاني يتنافس في المجموعة الثالثة "سي" التي يتصدر فيها ألمانيا برصيد 15 نقطة يتبعه إيرلندا الشمالية 10 نقاط والتشيك 8 نقاط ثالثا وأذربيجان 7 نقاط رابعا والنرويج خامسا 3 نقاط وسان مارينو أخيرا بدون نقطة.

AZERTAG.AZ : روسيا 2018م: أذربيجان تتعادل سلبيا مع إيرلندا الشمالية في الشوط الأول

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