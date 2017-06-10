قوبا تستضيف بطولة التايكوندو الدولية للشباب بمشاركة بضعة بلدان بما فيه العراق
AzerTAg.az
١٠.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٢٠]
باكو، 10 يونيو، أذرتاج
تستضيف مدينة قوبا الأذربيجانية بطولة التايكوندو الدولية في الفترة 22-23 يونيو الحالي بتنظيم نادي اوميد للتايكوندو لدى مجمع الرياضة الأولمبي.
وقال النادي في بيان ان البطولة سيشارك فيها الفتيان والفتيات من مواليد 2008-2009 و2006-2007م و2003-2005م و2000-2002م الذين يمثلون عن الجمعيات الرياضية والأندية الناشطة بمختلف أقاليم البلد بالإضافة إلى الرياضيين الشباب من روسيا وجورجيا وإيران والعراق وغيرها.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٠.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٥٢]
١٠.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٥٦]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٣٠]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٥:٣٤]
١٠.٠٦.٢٠١٧ [١١:٥٢]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:٠٨]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٥٩]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٥٥]
١٠.٠٦.٢٠١٧ [١٢:٢٣]
١٠.٠٦.٢٠١٧ [١١:٠٢]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٥٠]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:٢٩]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٣٣]
٠٧.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٣٦]
٠١.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٤٢]
٠٤.٠٥.٢٠١٧ [١٦:٠٦]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٠٤]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٤١]
٣١.٠٥.٢٠١٧ [٢١:٣٨]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٢٦]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٥:٠١]
٢٤.٠٥.٢٠١٧ [١٨:١٨]
١١.٠٥.٢٠١٧ [٢٠:٥٣]
٢٨.٠٢.٢٠١٧ [١٧:٤٦]
١٦.٠٢.٢٠١٧ [٢٠:٢٣]
١٣.٠٢.٢٠١٧ [٢١:٠٦]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٠٥]
٠٥.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٢٧]
٠٥.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٤٦]
٠٣.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٠٥]
١٠.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:٠٨]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٣٥]
٠٧.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٠١]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٤٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك