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    قوبا تستضيف بطولة التايكوندو الدولية للشباب بمشاركة بضعة بلدان بما فيه العراق

    ١٠.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٢٠]

    باكو، 10 يونيو، أذرتاج

    تستضيف مدينة قوبا الأذربيجانية بطولة التايكوندو الدولية في الفترة 22-23 يونيو الحالي بتنظيم نادي اوميد للتايكوندو لدى مجمع الرياضة الأولمبي.

    وقال النادي في بيان ان البطولة سيشارك فيها الفتيان والفتيات من مواليد 2008-2009 و2006-2007م و2003-2005م و2000-2002م الذين يمثلون عن الجمعيات الرياضية والأندية الناشطة بمختلف أقاليم البلد بالإضافة إلى الرياضيين الشباب من روسيا وجورجيا وإيران والعراق وغيرها.

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