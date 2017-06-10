شمكير، 10 يونيو، أذرتاج عثر مواطنون بمحافظة شمكير على منظر طريف عند طريقهم من خلال قصبة جيرانتشول. وعندما وجدوا وسط الطريق تراقص الأفعى مع الأفعوان فتسارعوا تصوير تراقصهما على جهاز الهاتف المحمول. وتقدم وكالة أذرتاج مقاطع فيديو تراقص الأفعى والأفعوان: http://video.azertag.az/files/video/2017/2/14970744996175757671.mp4

AZERTAG.AZ : فيديو تراقص الأفعى مع الأفعوان على الطريق إلى شمكير

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