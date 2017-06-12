باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم تصدير 8 ملايين و72 ألفا و518 طن من النفط الخام في أشهر يناير – مايو للعام الجاري من أذربيجان.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك أن سعر النفط الخام الذي تم تصديره خلال 5 أشهر سابقة كان بقيمة 3 مليارات و230 مليون و141 ألف دولار أمريكي.