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    اقتصاد


    تصدير نحو 3.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال 5 أشهر

    ١٢.٠٦.٢٠١٧ [١١:٥‎٩]

    باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 5 أشهر أولى للعام الجاري 3 مليارات و97 مليونا و742 ألف متر مكعب.

    وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك أن سعر الغاز الطبيعي الذي تم تصديره في اشهر يناير - مايو كان بقيمة 515 مليون و144 ألف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :تصدير نحو 3.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال 5 أشهر
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