تصدير نحو 3.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال 5 أشهر
AzerTAg.az
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١١:٥٩]
باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 5 أشهر أولى للعام الجاري 3 مليارات و97 مليونا و742 ألف متر مكعب.
وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك أن سعر الغاز الطبيعي الذي تم تصديره في اشهر يناير - مايو كان بقيمة 515 مليون و144 ألف دولار أمريكي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٢:١٩]
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١١:٥٣]
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٠:١٠]
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١١:٣٠]
١٠.٠٦.٢٠١٧ [١١:٥٢]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:٠٨]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٥٩]
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٢:١٩]
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١١:٥٩]
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١١:٥٣]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٣٣]
٠٧.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٣٦]
٠١.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٤٢]
٠٤.٠٥.٢٠١٧ [١٦:٠٦]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٠٤]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٤١]
٣١.٠٥.٢٠١٧ [٢١:٣٨]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٢٦]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٥:٠١]
٢٤.٠٥.٢٠١٧ [١٨:١٨]
١١.٠٥.٢٠١٧ [٢٠:٥٣]
٢٨.٠٢.٢٠١٧ [١٧:٤٦]
١٦.٠٢.٢٠١٧ [٢٠:٢٣]
١٣.٠٢.٢٠١٧ [٢١:٠٦]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٠٥]
٠٥.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٢٧]
٠٥.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٤٦]
٠٣.٠٦.٢٠١٧ [٢١:٠٥]
١٠.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:٠٨]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٣٥]
٠٧.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٠١]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٤٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك