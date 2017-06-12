باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج) بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 5 أشهر أولى للعام الجاري 3 مليارات و97 مليونا و742 ألف متر مكعب. وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك أن سعر الغاز الطبيعي الذي تم تصديره في اشهر يناير - مايو كان بقيمة 515 مليون و144 ألف دولار أمريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير نحو 3.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال 5 أشهر

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