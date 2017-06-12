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    نحو 345 ألف طن حجم المنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان خلال العام الجاري

    ١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٢:١٩]

    باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    بلغ حجم المنتجات النفطية المصدّر من أذربيجان خلال أشهر يناير - مايو 345 ألف و173 طن.

    وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك أن سعر المنتجات النفطية المصدرة خلال 5 أشهر للعام الجاري كان بقيمة 133 مليون و587 ألف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :نحو 345 ألف طن حجم المنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان خلال العام الجاري
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