نسبة النفط في التصدير العام خلال 5 أشهر للعام الجاري
AzerTAg.az
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
شكل تصدير النفط الخام خلال أشهر يناير - مايو 72.59 في المائة من التصدير العام في أذربيجان حين تبلغ نسبة صادراتها من المنتجات النفطية 5 في المائة ومن الغاز الطبيعي يبلغ 11.58 في المائة منه، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك.
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