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    نسبة النفط في التصدير العام خلال 5 أشهر للعام الجاري

    ١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٠٧]

    باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    شكل تصدير النفط الخام خلال أشهر يناير - مايو 72.59 في المائة من التصدير العام في أذربيجان حين تبلغ نسبة صادراتها من المنتجات النفطية 5 في المائة ومن الغاز الطبيعي يبلغ 11.58 في المائة منه، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك.

    AZERTAG.AZ :نسبة النفط في التصدير العام خلال 5 أشهر للعام الجاري
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