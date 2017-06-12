باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج) شكل تصدير النفط الخام خلال أشهر يناير - مايو 72.59 في المائة من التصدير العام في أذربيجان حين تبلغ نسبة صادراتها من المنتجات النفطية 5 في المائة ومن الغاز الطبيعي يبلغ 11.58 في المائة منه، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك.

AZERTAG.AZ : نسبة النفط في التصدير العام خلال 5 أشهر للعام الجاري

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