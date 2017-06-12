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    بنوك صندوق الرهن العقاري تقرض نحو 19 ألفا و279 قرض

    ١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٤٨]

    باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    قدمت البنوك الوكيلة لصندوق الرهن العقاري الأذربيجاني 19 ألفا و279 قرض عقاري حتى الآن.

    أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن صندوق الرهن العقاري الأذربيجاني أن مبلغ قروض الرهن العقاري المقدمة على حساب أموال الصندوق يزيد عن 810 مليون و199 ألف و80 مانات منذ أن أخذ الصندوق في إقراض الرهن العقاري في البلد.

    AZERTAG.AZ :بنوك صندوق الرهن العقاري تقرض نحو 19 ألفا و279 قرض
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