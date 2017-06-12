لجنة الجمارك تورد الميزانية 975 مليون مانات خلال 5 أشهر

باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

حصلت ميزانية الدولة على 974 مليون و903.31 الف مانات من لجنة الجمارك خلال أشهر يناير – مايو لعام 2017.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للجنة الحكومية للجمارك أن حجم العائدات الجمركية إلى الميزانية ارتفع قدر 124 مليون و317.96 ألف مانات أو بنسبة 14.62 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

بلغت عائدات الميزانية من الرسوم الجمركية خلال الشهر السابق 268 مليون و20.84 ألف مانات ومن ضرائب القيمة الإضافية للبضائع المستوردة 663 مليون و809.14 ألف مانات والضرائب غير المباشرة 39 مليون و25 ألف مانات وضريبة الطريق 13 مليون و48.33 مانات.