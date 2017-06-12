تطهير مساحة 1.6 مليون متر مربع من الألغام والذخيرة الحية في مايو

باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

صرحت الهيئة الوطنية الأذربيجانية لإزالة الألغام (أناما) لوكالة (أذرتاج) أنه تم تطهير مساحة مليون و633 ألف و964 متر مربع من الألغام والذخائر غير المتفجرة خلال شهر مايو الماضي، وتم الكشف أثناء عملية التنقيب عن 404 ذخيرة غير متفجرة و81 الغام مضادة للدبابات و16 لغما مضادا للأفراد وتم إبطال مفعولها.

وقد شارك خلال عملية تطهير الألغام 489 متخصص في البحث عن ألغام، و131 فرقة مساعدة، و6 آلات إزالة ألغام، و34 كلبا مدربا.

وتم حتى الآن تطهير مساحة 402 مليون و398 ألف و761 متر مربع وإبطال مفعول عدد 761 ألف و889 لغم وذخائر حية.

وتواصل حاليا عمليات إزالة الألغام ببلدات آبشيرون وأغجبدي وأغدام وأغستافا وجبرائيل وفضولي وكنجه وتارتار وغابالا ومنقجيوير وسيازن وكذلك في إقليم قوزدك لمحافظة قاراداغ الأذربيجانية.

لم يحدث أي انفجار للألغام والذخائر غير المنفجرة خلال الشهر السابق.