الوزيرة الأسترالية تزور ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء

باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قامت اليوم الوزيرة الأسترالية للتنمية الدولية و المحيط الهادي السيدة كونسيتا فييرافانتي - ويلز اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضعت باقات من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

أفادت وكالة أذرتاج أن الضيفة وضعت باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

كما زارت الوزيرة الأسترالية مقابر أبناء الوطن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعت باقات من الزهور أمام مقابرهم.