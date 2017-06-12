﻿وزير الخارجية الاستوني يزور ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء

باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قام اليوم وزير الخارجية الاستوني سفين ميكسر على هامش زيارته لأذربيجان بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

أفادت وكالة أذرتاج أن الضيف وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

كما زار وزير الخارجية الاستوني اليوم مقابر أبناء الوطن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم