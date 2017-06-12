باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج) أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية / المانات / مقابل العملات الأجنبية للغد 13 يونيو. وقال البنك المركزي في بيان إن سعر صرف العملة الوطنية / المانات / مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7022 مانات لدولار أمريكي واحد.

AZERTAG.AZ : البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 13 يونيو

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