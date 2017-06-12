أذربيجان وإستونيا مهتمان بالتعاون المثمر

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني ارثور رسيزاده بسوين ميكسر وزير الخارجية الإستونية الزائر حاليا البلد في 12 يونيو اليوم.

وقال المكتب الإعلامي لمكتب الوزراء ان رئيس الوزراء رسيزاده الذي أشاد بالعلاقات الأذربيجانية الإستونية مشيرا إلى ان اقتصاد أذربيجان النامي بوترات عالية يخصص أهمية للتعاون المثمر مع إستونيا هي الأخرى باعتبارها عضوا للأسرة الأوروبية بالإضافة إلى مشاركته عن كثب في ضمان امن الطاقة الأوروبي.

وتم التأكيد خلال المباحثات على انطباق توسيع التعاون تعامل ممثلي القطاعين العام والخاص على مشاريع مشتركة في مختلف مجالات الاقتصاد خاصة في القطاع غير النفطي والزراعة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والسياحة والإنسانية وكذلك توسيع التعاون في اطار الاتحاد الأوروبي لمصالح كلا البلدين.

وعند دوران الحديث في الاجتماع عن المشكلات الدولية والإقليمية تناول رئيس الوزراء ارثور رسيزاده نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان متحدثا عن جهود تبذلها قيادة الجمهورية من اجل تسوية النزاع مشيرا في هذا السياق إلى تمسك بعض الدول بالمعايير المزدوجة في هذا العمل المهم وأعاد للذاكرة للمرة التالية ان معالجة القضية غير ممكنة غلا في ا\طار المعايير القانونية ومبادئ سلامة أراضي أذربيجان وحرمة حدودها.