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    تركيا: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بحر إيجه

    ١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٤٩]

    باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    وقع زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر على شاطئ بحر إيجه في تركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 15.28 بالتوقيت المحلي (في الساعة 16:28 بتوقيت باكو) في محافظة قره بورون لولاية إزمير على عمق 6.96 كم تحت سطح الأرض.

    وفقا لمعلومات قناة ن ت و، كما شعر بالزلزال سكان مدن إسطنبول وكاناكالي ومانيسا وباليكسير.

    ولا أنباء فورية عن سقوط خسائر بشرية أو أضرار مادية.

    AZERTAG.AZ : تركيا: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بحر إيجه
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    تركيا: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بحر إيجه