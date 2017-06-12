باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج) أقيمت مباراة استعراضية أولى لنادي كرة القدم "إنتر" لباكو ضمن معسكره التدريبي في تركيا. أفادت وكالة أذرتاج أن الفريق الأذربيجاني واجه فريق "Colombe Sportive du Dja et Lobo" للكاميرون وتغلب على منافسه الكاميروني بحساب 1:0.

AZERTAG.AZ : نادي "إنتر" تغلب على فريق الكاميرون

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