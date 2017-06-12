تمويل أعمال بناء طرق برية بضاحية باكو

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثاني عشر من يونيو قرارا جمهوريا بشأن بناء الطرق البرية الواصلة بين مدينة خيردالان وحي بناقدي وقصبة بالاخاني.

وأفادت مراسلة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 5.3 ملايين مانات / أربعة ملايين وثمانمائة ألف مانات / من الأموال المخصصة لبناء وإصلاح الطرق البرية في تقسيم نفقات التمويل الاستثماري الحكومي المقضي عليه في ميزانية الدولة لعام 2017م إلى شركة "اذر أوْتو يُول" بغية الشروع في أعمال الإنشاء في الطرق البرية المذكورة التي تربط بين 6 مناطق سكنية يقطنها 188 ألف نسمة.