بحث آفاق تطوير العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وأستراليا
AzerTAg.az
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٣٣]
باكو، 12 يونيو (أذرتاج).
التقى رئيس المجلس الوطني أوقطاي أسدوف اليوم مع الوزيرة الأسترالية للتنمية الدولية والمحيط الهادي السيدة كونسيتا فييرافانتي – ويلز والوفد المرافق لها.
أشاد اسدوف بوجود علاقات دبلوماسية بين البلدين منذ 25 عاما مشيرا الى إمكانيات كبيرة لتطوير التعاون السياسي والتجاري.
أعربت الوزيرة الأسترالية كونسيتا فييرافانتي – ويلز عن ثقتها في المزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.
كما نوقشت اثناء الحوار آفاق تطوير العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وأستراليا والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
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