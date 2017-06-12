بحث آفاق تطوير العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وأستراليا

باكو، 12 يونيو (أذرتاج).

التقى رئيس المجلس الوطني أوقطاي أسدوف اليوم مع الوزيرة الأسترالية للتنمية الدولية والمحيط الهادي السيدة كونسيتا فييرافانتي – ويلز والوفد المرافق لها.

أشاد اسدوف بوجود علاقات دبلوماسية بين البلدين منذ 25 عاما مشيرا الى إمكانيات كبيرة لتطوير التعاون السياسي والتجاري.

أعربت الوزيرة الأسترالية كونسيتا فييرافانتي – ويلز عن ثقتها في المزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.

كما نوقشت اثناء الحوار آفاق تطوير العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وأستراليا والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.