معسكر تدريبي لنادي "زيره" في مدينة بولو التركية

باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

يستمر معسكر تدريبي لنادي كرة القدم "زيره" الأذربيجاني في مدينة بولو التركية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم تحديد أوقات المباريات الاستعراضية ومنافسي نادي "زيره". ستبدأ في الساعة 17:30 في 13 يونيو. وسينافس نادي كرة القدم "إنتر" لباكو. وسيواجه نادي "زيره" في 17 يونيو (الساعة 17:00). ستبدأ المواجهة بين فريق "زيره" ونادي كرة القدم "فيتورول" لرومانيا في الساعة 17:00 في 20 يونيو.