معسكر تدريبي لنادي "زيره" في مدينة بولو التركية
AzerTAg.az
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٣٤]
باكو، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
يستمر معسكر تدريبي لنادي كرة القدم "زيره" الأذربيجاني في مدينة بولو التركية.
أفادت وكالة أذرتاج أنه تم تحديد أوقات المباريات الاستعراضية ومنافسي نادي "زيره". ستبدأ في الساعة 17:30 في 13 يونيو. وسينافس نادي كرة القدم "إنتر" لباكو. وسيواجه نادي "زيره" في 17 يونيو (الساعة 17:00). ستبدأ المواجهة بين فريق "زيره" ونادي كرة القدم "فيتورول" لرومانيا في الساعة 17:00 في 20 يونيو.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٠٢]
١٠.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٢٩]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٣٧]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٣٢]
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٣٣]
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٤١]
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٣٢]
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٢٣]
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٢٣]
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٥:٤١]
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٥:١٠]
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٤٨]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٣٣]
٠٧.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٣٦]
٠١.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٤٢]
٠٤.٠٥.٢٠١٧ [١٦:٠٦]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٠٤]
٠٢.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٤١]
٣١.٠٥.٢٠١٧ [٢١:٣٨]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٢٦]
٠٨.٠٦.٢٠١٧ [١٥:٠١]
٢٤.٠٥.٢٠١٧ [١٨:١٨]
١١.٠٥.٢٠١٧ [٢٠:٥٣]
٢٨.٠٢.٢٠١٧ [١٧:٤٦]
١٦.٠٢.٢٠١٧ [٢٠:٢٣]
١٣.٠٢.٢٠١٧ [٢١:٠٦]
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٩:٠٦]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٠٥]
٠٥.٠٦.٢٠١٧ [١٧:٢٧]
٠٥.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٤٦]
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٠٥]
١٠.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:٠٨]
٠٩.٠٦.٢٠١٧ [١٤:٣٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك