بيلاروس ترسل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا
AzerTAg.az
١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٥٧]
كييف، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
أرسلت جمهورية بيلاروس 58 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، قال هذه الكلمات السفير البيلاروسي لدى أوكرانيا إيغور سوكول في مؤتمره الصحفي.
قال السفير إن المساعدات الإنسانية تضم 4 آلاف من المنتجات الغذائية (زيت عباد الشمس والطحين والسكر والمعكرونة) والصحية (الشامبو ومعجون الأسنان والصابون وغيرها).
كما أعلن السفير أن المساعدات الإنسانية تنفذ بمبادرة رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.
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