بيلاروس ترسل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

كييف، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

أرسلت جمهورية بيلاروس 58 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، قال هذه الكلمات السفير البيلاروسي لدى أوكرانيا إيغور سوكول في مؤتمره الصحفي.

قال السفير إن المساعدات الإنسانية تضم 4 آلاف من المنتجات الغذائية (زيت عباد الشمس والطحين والسكر والمعكرونة) والصحية (الشامبو ومعجون الأسنان والصابون وغيرها).

كما أعلن السفير أن المساعدات الإنسانية تنفذ بمبادرة رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.