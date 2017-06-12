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    بيلاروس ترسل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

    ١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٥‎٧]

    كييف، 12 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أرسلت جمهورية بيلاروس 58 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، قال هذه الكلمات السفير البيلاروسي لدى أوكرانيا إيغور سوكول في مؤتمره الصحفي.

    قال السفير إن المساعدات الإنسانية تضم 4 آلاف من المنتجات الغذائية (زيت عباد الشمس والطحين والسكر والمعكرونة) والصحية (الشامبو ومعجون الأسنان والصابون وغيرها).

    كما أعلن السفير أن المساعدات الإنسانية تنفذ بمبادرة رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

    AZERTAG.AZ :بيلاروس ترسل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا
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    بيلاروس ترسل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا