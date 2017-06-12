بركان الطين يثور قرب باكو بعد هدوء دام 3 أعوام

باكو، 12 يونيو (أذرتاج).

ثار صباح اليوم بركان "كيراكي" الطيني على بعد 12 كم شمالا من العاصمة الاذربيجانية باكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عما ورد في موقع وزارة الطوارئ على شبكة الإنترنت انه سبق ثورة البركان دوي انفجار، ثم ثار البركان بقذف الوحل خلال مدة تقرب من 15 دقيقة. وأرسل الى مكان الحادث الاخصائيون وفريق الانقاذ لوزارة الطوارئ للتجنب من حدوث الطوارئ المحتملة.

وتنساب الوحل على الاتجاهات الشمالية والشمالية الشرقية والشرقية من فوهة البركان لتطمر عموما مساحة تقرب من 3.5 هكتارا بطبقات سميكة تبلغ حوالي 3 أمتار قرب الفوهة. وحول الفوهة الرئيسية شقوق عميقة.

لا يهدد ثوران البركان حياة سكان المناطق السكنية القريبة.

ويواصل الاخصائيين دراستهم.

يذكر ان بركان كيراكي يقع في ارض المحمية الطبيعية في شبه جزيرة ابشيرون ومدينة باكو. وثار البركان حتى الآن 18 مرة وثورانه الأخير سجل عام 2014.

تحتل أذربيجان المركز الاول من حيث عدد براكين الطين الموجودة في أراضيها ويوجد أكثر من 300 بركان طيني فيها، ويسميها السكان المحليون حرق الجبل او الجبل الرمادي أو الماء المغلي.

وقع نحو 405 ثوران في 93 بركان في جمهورية اذربيجان منذ 1810 ويرافق ثوران البراكين الطينية انفجارات قوية وقعقعة تحت الأرض وتخرج منها الغازات التي تشتعل فورا، وارتفاع اللهب فوقها يصل إلى 1000 متر.

وترتبط براكين الطين عادة بحقول النفط، حيث تم العثور على كثير من حقول النفط في أراضي البراكين الطينية، بالإضافة إلى ذلك فإن الحمم والطين تستخدم كمواد خام في الصناعات الكيماوية والبناء وكذلك في علم الصيدلة حيث لها فوائد علاجية مذهلة على البشرة.

أضيف أكبر بركان طيني ثار في 15 سبتمبر 2004 في أذربيجان إلى موسوعة جينيس العالمية. للأرقام القياسية.