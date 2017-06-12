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    غوارديولا يدعو لاستفتاء ولو ترفضه مدريد في تظاهرة حشدة أقامها أنصار انفصال كتالونيا في برشلونة

    ١٢.٠٦.٢٠١٧ [١٩:١٠]

    مدريد، 12 يونيو، أذرتاج

    أقام انصار الاستفتاء العام بشأن استقلال ولاية كتالونيا الإسبانية تظاهرة حشدة بمشاركة حوالي 30 الف شخص في مدينة برشلونة بحضور رئيس ولاية كتالونيا كارلس بوتشديمون.

    وقد اعلن حزب كتالونيا الديمقراطي الأوروبي الذي ينضم اليه رئيس الولاية بوتشديمون عضوا عن اطلاق فعاليات واسعة النطاق لإقامة الاستفتاء العام بشأن استقلال الولاية المقرر إقامته في أول أكتوبر 2017م.

    وحضر في التظاهرة الحشدة مدرب نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بيب غوارديولا وابلغ في خطابه فيها ان الاستفاء العام ضروري من اجل تحديد مصير الشعب المستقبلي ويجب ان يقام ولو رفضته حكومة إسبانيا.

    AZERTAG.AZ :غوارديولا يدعو لاستفتاء ولو ترفضه مدريد في تظاهرة حشدة أقامها أنصار انفصال كتالونيا في برشلونة
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    غوارديولا يدعو لاستفتاء ولو ترفضه مدريد في تظاهرة حشدة أقامها أنصار انفصال كتالونيا في برشلونة