إستونيا تسعى إلى معالجة صراع قراباغ الجبلي إبان توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار ممدياروف في الثاني عشر من يونيو اليوم بنظيره الإستوني سوين ميكسر.

وأفاد مراسل أذرتاج ان الوزيران اقاما مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب الاجتماع.

وقال ائلمار ممدياروف ان الاجتماع شهد تبادل الآراء حول العلاقات الموجودة بين البلدين ومن جملتها التعاون القائم بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي. وابلغ انه أحاط نظيره الإستوني إحاطة أخرى علما بنزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان وأضاف ان الحوار المكثف بين البلدين انطلق منذ أبريل هذا العام. وشركات إستونيا ناشطة بنجاح في أذربيجان. ومثل هذه الاجتماعات تكسب بأهمية من حيث المزيد لتطوير العلاقات الموجودة بين البلدين.

واكد سوين ميكسر على أهمية المسائل المطروحة للنقاش في اجتماع اللجنة الحكومية الدولية بين أذربيجان وإستونيا. وأشار إلى وجود إمكانات واسعة من اجل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الشتى. وابلغ الوزير ان بلاده ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي قريبا مبلغا ان تالين الرسمية ستزيد تطوير العلاقات مع أذربيجان خلال تلك الفترة خاصة تبذل جهدا يرمي إلى معالجة نزاع قراباغ الجبلي سلميا.

وأضاف الوزير الاستوني ان الجانبين يخططان لإقامة فعاليات مشتركة في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والنقل والمعلوماتية والتجارة وغيرها.