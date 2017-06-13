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    النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 49 دولارا

    ١٣.٠٦.٢٠١٧ [١٠:٤٠]

    باكو، 13 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    يستمر ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 46.32 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.24 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 48.57 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.28 دولارا.

    كما أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 49.03 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.49 دولارا.

    AZERTAG.AZ :النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 49 دولارا
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