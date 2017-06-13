الرئيس الهام علييف يلتقي السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للبلدان المسلمة لدى أذربيجان
AzerTAg.az
١٣.٠٦.٢٠١٧ [١١:٢٥]
باكو، 13 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف اليوم السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للبلدان المسلمة لدى أذربيجان بمناسبة شهر رمضان الكريم.
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