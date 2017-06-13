باكو، 13 يونيو / حزيران، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف اليوم مقرري بعثة مراقبة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا سيزار فلورين بريدا وستيفان شيناكي.

AZERTAG.AZ : الرئيس الهام علييف يلتقي مقرري بعثة مراقبة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

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