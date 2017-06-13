    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس الهام علييف يلتقي مقرري بعثة مراقبة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

    ١٣.٠٦.٢٠١٧ [١١:١٥‎]

    باكو، 13 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف اليوم مقرري بعثة مراقبة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا سيزار فلورين بريدا وستيفان شيناكي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الهام علييف يلتقي مقرري بعثة مراقبة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٣.٠٦.٢٠١٧ [١١:٢٥‎]
    الرئيس الهام علييف يلتقي السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للبلدان المسلمة لدى أذربيجان
    ٠١.٠٦.٢٠١٧ [١٣:٤٠]
    الهام علييف يحضر حفل إبحار منشآت فوقية لواحدة من المنصتين لـ"شاه دنيز 2" [ محدث]
    ٣١.٠٥‎.٢٠١٧ [٢٠:١٢]
    الرئيس علييف يشارك في حفل انزال سفينتي "جبرائيل" و"قبادلي"
    ٣١.٠٥‎.٢٠١٧ [١٢:٥‎٣]
    الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يلتقي نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي
    الرئيس الهام علييف يلتقي مقرري بعثة مراقبة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا