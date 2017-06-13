باكو، 13 يونيو / حزيران، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف اليوم المدعي العام لجمهورية بلغاريا سوتير تساتساروف والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس الهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة المدعي العام لجمهورية بلغاريا

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