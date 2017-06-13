البنك المركزي: بيع دولار أمريكي بـ1.7023 مانات
AzerTAg.az
١٣.٠٦.٢٠١٧ [١٥:١٣]
باكو، 13 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية / مانات / مقابل العملات الأجنبية لـ13 يونيو.
وقال البنك المركزي في بيان إن سعر صرف العملة الوطنية / مانات / مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7023 مانات لدولار أمريكي واحد.
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