الرئيس الهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي
AzerTAg.az
١٣.٠٦.٢٠١٧ [١٥:٢٢]
باكو، 13 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف اليوم وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة لجمهورية جورجيا جيورجي جاخاريا والوفد المرافق له.
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