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    الرئيس الهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي

    ١٣.٠٦.٢٠١٧ [١٥‎:٢٢]

    باكو، 13 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف اليوم وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة لجمهورية جورجيا جيورجي جاخاريا والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي
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