إسطنبول، 13 يونيو / حزيران، (أذرتاج) تواصل تركيا مساعيها لحل الأزمة نتيجة لفرض العقوبات على دولة قطر. وفي سياق متصل التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو في أنقرة سفيري المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومستشار البحرين لدى تركيا. وفقا للمعلومات الرسمية الواردة من الوزارة، نوقشت خلال اللقاء الأزمة الخليجية وتسويتها.

AZERTAG.AZ : تركيا تواصل مساعيها لحل الأزمة بين البلدان العربية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده