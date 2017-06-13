الوزير: بنك التجارة والتنمية للبحر الأسود يخصص أموالا للقطاع الخاص في أذربيجان

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

قال سمير شريفوف وزير المالية رئيس أذربيجان لدى بنك التجارة والتنمية لمنطقة البحر الأسود ان البنك خصص 364 مليون أورو لتمويل 34 مشروعا للقطاع الخاص في أذربيجان.

وأوضح الوزير شريفوف في اجتماع عرض للبنك للأوساط التجارية والمصرفية في أذربيجان في 13 يونيو اليوم ان هذا الحجم المخصص يشكل 4ر8 في المئة في محفظة عمليات البنك مشيرا إلى ان أذربيجان صاحبة 5 في المئة من أسهم البنك.