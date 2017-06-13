شاكي الحرير تواصل حصاد الشرانق من مربيي دود القز في اغصطفا

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

قالت إدارة الزراعة بمحافظة اغصطفا لمراسل أذرتاج ان 15 مربيا قاموا هذا العام بتربية 1330 جرام من دود القز على نطاق المحافظة ويستمر تسليم الحصاد إلى موظفي شركة "شاكي الحرير" المساهمة حاليا حيث يبلغ حجم الشرانق المستلم 2825 كغ حتى الآن مع توقعات توفير 600 كغ أخرى إلى نهاية الموسم.

يذكر ان المربيين يحصلون على 9 ماناتات مقابل كل كغ واحد من شرانق دودة القز منها 5 ماناتات على حساب الإعانات و4 ماناتات تدفعها شركة "شاكي الحرير".