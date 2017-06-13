عرض نموذج علمي جديد في دورة الكون الأبدية

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

عقد اجتماع قسم علوم الأرض لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

وأطلع الاكاديمي فخر الدين قديروف الأمين الاكاديمي للقسم المشاركين في البداية على مسائل مدرجة في جدول أعمال الاجتماع.

ثم ألقى الأكاديمي حاطم قولييف رئيس قسم الفيزياء التكتوني والجيولوجيا الميكانيكية بمعهد الجيولوجيا والجيوفيزياء تقريرا في "نموذج دورة الكون الأبدية" ليعرض في تقريره أسس نموذج علمي جديد حول الدوران الأبدي للكون.

وأوضح الأكاديمي قولييف في تقريره ان النماذج المقترح بها فيما قبل كانت تعتمد على المشاعر البشرية الأولية والثانوية مشيرا إلى ان الفوارق بين النماذج المختلفة ترجع في الأساس إلى نطاق ادراك نتائج النظم المعرفية المتجددة أي المشاعر الثانوية. واكد ان مدة الحركات هي عنصر صورة معلوماتية للمادة وأن الزمن هو نظام واستخدام المؤشرات العددية لنتائج القياس النوعية للمُدد على أساس القاعدة المقبولة. وقال الاكاديمي ان المادة عاملة في كل مكان من الكون مفيدا ان مجموع المُدد الإجمالية في ازدياد مستمر نتيجة ذلك ومن المستحيل الاعتزال عن هذا الازدياد.

وزاد قولييف ان المادة مؤلفة من الحالتين المادية والمستقلة منوها إلى ان الحالة المستقلة المطلقة تمثل صورة فضاء لا نهائي ذات إمكانية طاقة حرة.

وابلغ المقرر ان التأثر المتبادل بين جميع القوى المؤثرة الأساسية والحالتين المادية والمستقلة للمادة يخدم لتنفيذ مطالب على نطاقات مختلفة في دورة الكون الأبدية.

وأجريت مناقشات ومذاكرات حول موضوع التقرير. ورد الأكاديمي قولييف على أسئلة سائلين. واتخذ قرار مناسب حول الأمر في ختام الاجتماع.