اذنفط تعلن حجم استخراج النفط والغاز في الأشهر الخمسة

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

قال الاتحاد الإنتاجي "اذنفط" التابع لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار انه سخر خلال الفترة من يناير إلى مايو للعام الحالي للخدمة 20 بئرا جديدة و49 بئرا عاطلة بعد الإصلاح.

وجاء في بيان اذنفط ان الاتحاد الإنتاجي استخرج خلال الفترة المذكورة مليونين و9ر567 ألف طن من النفط ومليارين و1ر132 مليون متر مكعب من الغاز.

ونتيجة الاعمال الحفرية وضعت 20 بئرا جديدة للخدمة ليستخرج الاتحاد الإنتاجي منها 21 ألفا و468 طن من النفط.