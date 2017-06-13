رئيسا تركيا وأمريكا يبحثان أزمة قطر

باكو، 13 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سيناقش رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الأزمة في قطر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام التركية أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو يوم الثلاثاء.

قال الوزير إن أردوغان سيجري مكالمة هاتفية مع ترامب في الأيام القريبة المقبلة سيناقش خلالها آخر تطورات الأوضاع في قطر.

يذكر أن المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة قطعت في 5 يونيو علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة إياها بدعم المنظمات الإرهابية.

وانضمت اليمن وليبيا وموريتانيا وجزر القمر والمالديف إلى القرار الذي اتخذه عدد من الدول العربية ضد دولة قطر. كما خفضت جيبوتي تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.

اعتمد برلمان تركيا في 7 يونيو قانونا عن نشر القوات التركية في القاعدة العسكرية التركية في قطر والتعاون مع هذا البلد في مجال تدريب الدرك.