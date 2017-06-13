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    بنك التجارة والتنمية للبحر الأسود يخصص 3ر4 مليارات أورو قرضا للبلاد الـ11 الأعضاء

    ١٣.٠٦.٢٠١٧ [١٨:٢٩]

    باكو، 13 يونيو، أذرتاج

    قال سمير شريفوف وزير المالية رئيس أذربيجان لدى بنك التجارة والتنمية لمنطقة البحر الأسود ان الشريكات الأساسية للبنك هي ممثلات القطاع الخاص.

    وابلغ الوزير شريفوف في عرض البنك للأوساط التجارية والمصرفية في 13 يونيو اليوم ان البنك قد خصص منذ يوم بدء فعالياته نحو 3ر4 مليارات أورو قرضا للبلاد الـ 11 الأعضاء.

    AZERTAG.AZ : بنك التجارة والتنمية للبحر الأسود يخصص 3ر4 مليارات أورو قرضا للبلاد الـ11 الأعضاء
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