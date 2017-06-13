الرئيس الهام علييف يلتقي رؤساء الخدمات الجمركية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة

باكو، 13 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف اليوم رؤساء الخدمات الجمركية من روسيا وبيلاروس وأوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان وكازاخستان والسكرتير التنفيذي - رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة الذين سافروا إلى أذربيجان للمشاركة في الاجتماع الـ65 لمجلس رؤساء الخدمات الجمركية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة الذي سيعقد في باكو.