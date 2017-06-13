دعم ريادة العمل يعلن قبول مشاريع استثمارية في محافظة جويجول

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

أعلن الصندوق الوطني لمساعدة ريادة العمل لدى وزارة الاقتصاد الأذربيجانية عن مباشرة قبول مشاريع المجالات الأولوية لدعم ريادة العمل في محافظة جويجول غربي أذربيجان.

وقال الصندوق في بيان إنه يرتئي من المناسب الشروع في قبول مشاريع استثمارية للتمويل بالقروض المسهلة من جانب الصندوق بمحافظة جويجول في المجالات الأولوية المختلفة ومن ضمنها إنشاء مؤسسات زراعة البطاطس والعنب وتربية النحل ومعالجة اللبن والفواكه وإنشاء فندق.