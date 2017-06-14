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    إصابة 30 شخصا على الأقل في حريق برج سكني في لندن

    ١٤.٠٦.٢٠١٧ [١١:٠٨]

    لندن، 14 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أصيب 30 شخصا على الأقل في حريق ضخم التهم ليل الثلاثاء الأربعاء برجا سكنيا "Grenfell Tower" من 27 طابقا في غرب لندن العاصمة البريطانية، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة إطفاء لندن.

    وتم استدعاء 40 سيارة إطفاء و200 إطفائي للسيطرة على حريق في البرج.

    وأعلنت هيئة إطفاء لندن أن أسباب حريق البرج السكني في منطقة لانكستر ويست في العاصمة البريطانية لندن مازالت مجهولة حتى الآن.

    AZERTAG.AZ :إصابة 30 شخصا على الأقل في حريق برج سكني في لندن
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