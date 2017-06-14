القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 132 مرة

باكو، 14 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 132 مرة خلال اليوم مستخدمة راجمات القنابل بعيار 60 مم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الاحتلال المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية شاوارشاوان والمرتفعات بمحافظة نويمبريان الأرمينية والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى كمرلي وفرحلي وقوشجو ايريم وبالا جعفرلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرى موسيسقخ وجيناري وأيقدزور في محافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى أغدام وكوخانبي ومونجوقلو بمحافظة توفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية قويالي والمرتفعات بمحافظة كادابك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرى قويارخ وجيلبورت وياريمجا بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى طاغي بكلي وشيخلار وباش قروند وساريجالي ومرزيلي في محافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو في محافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقروند وقورقان وقاراخانبكلي وكوردلر وهوراديز في محافظة فضولي الأذربيجانية وقريتي نوزكار ومهديلي في محافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك في المرتفعات لمحافظات جورانبوي وتارتار وآغدام وخوجاوند وفضولي المحتلة الأذربيجانية على مواقع الدفاع الأذربيجاني المقابلة.