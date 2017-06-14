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    الرئيس الاذربيجاني يتفقد الاعمال المقامة في جوجوق مرجانلي المحررة

    ١٤.٠٦.٢٠١٧ [١٥‎:٢٧]

    جوجوق مرجانلي، 14 يونيو (أذرتاج).

    تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الأعمال المقامة في قرية جوجوق مرجانلي التي يعاد إعمارها بعد تحريرها من قبضة الاحتلال الأرميني.

    بناء على مرسوم رئاسي أصدره الرئيس إلهام علييف في 24 يناير عام 2017 بشأن "إعادة إعمار قرية جوجوق مرجانلي المحررة في محافظة جبرائيل" تم تطهير مليونين و600 ألف متر مربع من أراضي القرية من الألغام والقذائف غير المنفجرة.

    قد استكملت المرحلة الأولى من عملية إعادة الاعمار في القرية. القرية مستعدة لاستقبال سكانها.

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    في البداية قام الرئيس إلهام علييف بافتتاح الطريق البري الجديد في قرية جوجوق مرجانلي. طول الطريق 9 كيلومترات وعرضه 12 مترا.

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    ثم زار الرئيس إلهام علييف بيت اوقطاي هزييف ساكن القرية. يعيش مع 7 افراد اسرته منذ ابريل عام 1994 رغم الخطر المحدق به حينذاك.

    في المرحلة الأولى أنشئت في القرية 50 بيتا ومنشآت ذات الصلة.

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    ثم تفقد الرئيس إلهام علييف مبنى مدرسة جديدة بسعة 96 تلميذا.

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    بتوجيهات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أنشئ في القرية مسجد يشبه مسجد شوشا المحتلة. ارتفاع مئذنتي المسجد 26 مترا.

    في الختام تجول الرئيس في ارض القرية.

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