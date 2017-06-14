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    زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب جواتيمالا

    ١٤.٠٦.٢٠١٧ [١٦:٠٨]

    باكو، 14 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب دولة جواتيمالا في أمريكا الوسطى.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوسائل الأعلام الخارجية أنه وفقا لمعلومات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على بعد 8 كم جنوب غربي تاجومولكو.

    لم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب جواتيمالا
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