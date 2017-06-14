اكثر من 84 ألف تلميذ وتلميذة يتخرجون من مؤسسات التعليم العام

باكو، 14 يونيو، أذرتاج

قالت وزارة التعليم في بيان ان 110 ألف و638 تلميذ وتلميذة يتخرجون من الصفوف التاسعة لمؤسسات التعليم العام غير الكامل فيما يبلغ عدد الخريجين من صفوف الحادية عشرة من مؤسسات التعليم العام الكامل 84 الفا و88 تلميذا وتلميذة.

وجاء في بيان الوزارة ان 723 خريج وخريجة تخرجوا في العام الدراسي الـ 2016/2017م المنتهي اليوم 14 يونيو من مؤسسات التعليم العام المسائي.

وأبلغت انها تتوقع انتساب 164 الف و945 تلميذ وتلميذة إلى الصفوف الأولى في العام الدراسي القادم الـ 2017/2018م.

وأشارت إلى ان جميع الفعاليات المدرسية الخاصة بـ "الجرس الأخير" للخريجين من مؤسسات التعليم العام يجب ان تقام داخل الحرم المدرسي وفقا لتوجيه الوزير ميكائل جباروف.